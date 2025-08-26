本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである紗希さんは、小学5年生の息子・遥人の母。同じマンション内に住む璃玖くんと遥人はいつも仲良くしている幼なじみだったのですが…。『息子が突然ハブられた話をごらんください。 幼い頃からずっと仲良しな息子の遥人と藤田家の璃玖君。家庭方針が厳しい璃玖君はとても育ちがいいのですが、その分ゲームやお