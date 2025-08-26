ユーチューバー「カジサック」としても活躍するお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女でモデルの梶原叶渚（かんな＝１６）が２３日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。「あげ忘れていた全身写真たち」と投稿。ワンピーススカートを着用し、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「めっちゃスタイル良くて可愛い」「脚長っ！」「まじで顔小さすぎる」「頭のてっぺんから爪先までぜ