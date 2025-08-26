トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザ情勢について「2、3週間以内に最終決着できると思う」と述べ、早期終結に自信を示した。ホワイトハウスで記者団に述べた。イスラエルと話し合っているとしたが、具体的な根拠は示さなかった。トランプ氏は「私は早く問題を解決させなければならないと言っている」と強調。ガザで