大の虎党として知られるレスリング女子７６キロ級パリ五輪金メダリストの鏡優翔が２４日、自身のＳＮＳを更新。神宮球場で生観戦したことを報告した。「とらほーーー！！！！」とつづり、写真をアップ。８−１と大勝した阪神にゴキゲンだったのか、左手には大量のお酒のカップが積み上げられていた。この投稿にファンからは「カップの数がすんご！」「１人で！？」「１イニング２杯！！」「阪神もこの人の肝臓も無敵！」「酒