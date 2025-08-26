地方創生政策によって地方自治体に配分される補助金を狙う「過疎ビジネス」が横行している。福島県にある国見町では、企業版ふるさと納税を利用し、救急車を自分たちで使わず、他の自治体にリースする不可解な事業が行われた。その実態に迫る。ばら撒かれる補助金「10年前から始まった地方創生ブームで、地方に補助金がばら撒かれました。すると、補助金目当てに自治体に近づき、公金で利益確保を狙う“過疎ビジネス”が横行しまし