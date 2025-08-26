●引き続き大気不安定。現在は周南市や下松市を中心にまとまった雨●熱中症警戒アラート発表中。入念な暑さ対策を●あす27日(水)は前線の接近により、一日ぐずついた空模様に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から細かい雨雲が瀬戸内側から流れ込んでいて、現在は周南市や下松市で非常に活発な雨雲が湧きあがっています。 この雨の原因は、日本付近の高気圧から流れ込む湿った空気によるものです。きょう26日(火)もこの時間に