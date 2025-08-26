この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。人間は家族でも友人でも、長く一緒にいると「本当は必要な遠慮」の部分がなくなって、お互いに失礼なことをすることもあります。しかし、どんなに「アレ？」と思っても長く付き合ってきた積み重ねの年月をすぐに捨てることができず、自分がイヤな思いをしても付き合い続けることも…。