ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、日本陸連が２５日に東京・国立競技場で７月６日に行われた日本選手権の男子４００メートル決勝で失格となっていた佐藤風雅＝ミズノ＝の失格を取り消し、３年ぶり２度目の優勝と訂正すると発表したことを報じた。大会期間を終えて、記録が訂正されるのは異例。日本陸連によると、ルールの解釈に食い違いがあったという。９月１３日開幕の東京世界陸上出場