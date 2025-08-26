◆交流試合巨人ＯＢ２―７ジャイアンツ女子チーム（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアムの開業を記念した、巨人軍ＯＢとジャイアンツ女子チームの交流試合が２５日、同球場で行われ、巨人軍ＯＢは２―７で敗れた。先発の槙原寛己氏（６２）は、初回先頭からの４連打で１死も奪えずに４失点ＫＯ。相手に主導権を握られ、３回までに７点を追う展開となった。しかし、３