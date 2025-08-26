◆テニス▽全米オープン（２５日、米国・ニューヨーク）世界ランキング１４９位の西岡良仁（ミキハウス）は１回戦で敗れ、２０１９年以来６年ぶりの全米勝利はならなかった。対戦成績３勝３敗、現在２連勝中と相性がいい同１７位のフランシス・ティアフォー（米国）に３−６、６−７、３−６のストレートで敗れた。第１セットを落としたが、第２セットに、西岡は２本のセットポイントを握った。チャンスはあったが、相手の攻