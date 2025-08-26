「暴れる気候」と水月湖年縞掘削（2）掘削開始が遅れた「マヤ調査」事情2025年6月1日午前11時、強い雨。水月湖の遊覧船、若狭町観光船レイククルーズ駐車場に設営されたプレハブの「仮設ラボ」前テントに、福井県の杉本達治知事を筆頭に、宮本俊県議会議長など議員8名、若狭町の渡辺英明町長、同議長、鳥浜漁業協同組合の田辺善治組合長、さらに福井県を代表する経済人など約50名が参集した。年縞掘削開始記念式典が開催されたのだ