オールスターブレイクを境に調子を再び上げてきている菅野智之photo by Getty Images前編：菅野智之が２ケタ勝利にたどり着いた理由ボルチモア・オリオールズの菅野智之が調子を上げている。メジャー１年目にして10勝に到達し、特に８月19日までの先発５試合では３勝０敗、防御率1.90。チームが低迷するなかでも、エース格として先発ローテーションを守ってきたことは評価されていい。そんな菅野も常に順風満帆だったわけで