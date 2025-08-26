【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔03（全5回）前編「2020年：FIA F2」◆角田裕毅の素顔01から読む＞＞「中嶋悟がホンダに推薦したらダントツに速かった」2020年、角田裕毅は19歳でFIA F2にステップアップを果たした。渡欧からわずか1年でF1直下のカテゴリーに上がり、「カーリン」というトップチームでいきなりタイトル争いを繰り広げることになった。実はもう1年、角田はFIA F3を戦ってF3チャンピオンを目指すという方