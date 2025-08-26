この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、はなママ｜6y4y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんの子育て中のママにはぜひ知っておいてほしい投稿です。子ども服はメーカーによってサイズに違いがあり、ジャストサイズを買うかそれとも大きめを買うか悩むところですよね。親としては少しでも長く着てほしいと考えがち。しかし、はなママさんは自らの経験から大きいものは買わないでほしいそ