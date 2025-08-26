男は一体、いつから彼女をターゲットに定めていたのだろうか──。神戸市のマンションで大手損害保険会社勤務の片山恵さん（24）が刃物で刺され亡くなった事件。殺害現場から逃走していた谷本将志容疑者（35）の犯行前の足取りが明らかになるにつれ、世間に衝撃が広がっている。【写真】「血の海が広がった」刺殺現場となった片山恵さんのマンション大手紙社会部記者が解説する。「マンションのエントランス付近にある防犯カメ