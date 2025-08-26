イーロン・マスク氏率いる米xAIとグロックのロゴ＝2月16日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家のイーロン・マスク氏が率いる人工知能（AI）新興企業のxAIは25日、米アップルと対話型生成AI「チャットGPT」を開発する米オープンAIを、反トラスト法（独禁法）違反で南部テキサス州の連邦裁判所に提訴した。両社が結託して市場を独占し競争を阻害したと主張しており、数十億ドル規模の損害賠償を求めている。アップル