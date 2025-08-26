「父が亡くなってからなんとなく後を引き継いで続けていた夏のラジオ体操のハンコおじさん。地域内の子供が減って、とうとう今年は参加者が0になった。これで僕の役目もおしまい。楽になったけどなんか寂しい。」【写真】誰も集まらなかった、朝のラジオ体操会場青森で小学校教諭を務める前多昌顕さん（@johnnymaeta）が、夏のラジオ体操についてXに投稿し、大きな反響が。前多さんとNPO法人全国ラジオ体操連盟に取材しました。前