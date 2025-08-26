アイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業した貝賀琴莉が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】スレンダーボディあらわに！水着姿で魅了する貝賀琴莉6ページにわたるグラビアでは、フレッシュな水着姿で自慢のスレンダーボディを披露。インタビューでは、卒業ライブの思い出について語っている。同号には、中田花奈、今井春花、新田妃奈、つんこ、新沼希空らが登