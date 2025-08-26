プロ野球・巨人の坂本勇人選手が、逆転劇を生んだ代打での3ランと、代打起用の難しさについて語りました。今季はなかなか状態があがらず、スタメンでの出場機会もあまり得られていない坂本選手。直近4試合では代打での出場にとどまっていますが、15日阪神戦では4点ビハインドで迎えた6回に代打で3ランHRを放ちました。この結果、巨人は逆転勝利を果たしました。坂本選手は、この一発を振り返り「首位のチームと戦い、点差が少し開