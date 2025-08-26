前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々！ スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV650やVストロームが、ご存じのようにいまもラインナップされているほどだ。とりわけ1998年にスーパーバイク参戦を目指しホモロゲーション・マシンとしてリリースしたTL1000Rは、前後