【明治安田J1リーグ】FC東京 0ー4 京都サンガF.C（8月24日／味の素スタジアム）【映像】レイトタックルの瞬間危険なレイトタックルによる空中大激突に、ファンからは悲鳴があがった。J1リーグ第27節でFC東京と京都サンガF.Cが対戦。試合開始早々の前半5分に痛々しい衝突事故が起きた。京都は左サイドのDF佐藤響からペナルティーエリア右のDF福田心之助に大きなサ