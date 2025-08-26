「推し」は、日常に楽しみやときめきを与えてくれる大きな存在のひとつですよね。テレビやネットで探すのもいいけれど、外に出てみれば意外な所で推しに出会えるかも!?【漫画】『ブラブラ珍所〜イケメンに会いたくて〜』を第1回から読む著者・サチコ（レズビアン）と担当編集M田（無表情）の共通点は「イケメン好き」なこと。そんな30代独女ふたりが、イケメンを探して都内をねり歩くブラブラ珍所（ブラチン）を決行することに