あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座何をやっても、とにかくスムーズに進んでいきます。特に、あなたらしい自由でフットワークの軽い行動が光る日！奔放でありながら、周りのことをきちんと見ながら動けるでしょう。今日は、すべきことではなくしたいことを思い切り楽しんでください！★第2位……双子座