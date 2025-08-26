本日8月26日（火）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「日本ダ・ダ・ダ大移動」を放送。今年4月に放送し好評だった特番「日本ダ・ダ・ダ大移動」が、ゴールデン初進出。この番組は、携帯電話の位置情報データをもとに、“街の異変”を調査する“ビッグデータ解析バラエティー”！今回は、2025年夏休みの全47都道府県別【人気急上昇観光地】BEST5を発表。日本人は今年の夏どこに行ったのか!? 各県ごとのランキング形式で、どこ