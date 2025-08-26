女優の武田玲奈が２６日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「だいぶ前だけれど福島帰省の時の」とつづり写真を投稿。愛犬と写るショットなどを公開した。この投稿には「わー！！！可愛い！！！！」「わんちゃんも可愛いですね」「綺麗な場所」「全部かわいい」などの声が寄せられている。