◆米大リーグドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。今季最長１３連戦の最終カード。２試合連続となる４６号にも期待がかかる。前日２４日（同２５日）、宿敵との今季最終戦となる敵地・パドレス戦では、９回に松井裕樹からリーグトップタイとなる４戦ぶ