大ヒット中のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来』（７月１８日公開、外崎春雄監督）の興行収入が、２４日までの公開３８日間で２８０億８７６９万４６００円に達したと、公式Ｘが２５日に発表した。これで「タイタニック」（１９９７年公開）の興収２７７・７億円を抜き、日本で公開された映画で歴代３位に浮上した。興行収入歴代２位の「千と千尋の神隠し」（２００１年公開）の３１６・８億円を上