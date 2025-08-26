東都大学リーグ３部の上智大からプロ入りを目指す最速１５３キロ右腕・正木悠馬投手（４年）が２部・日大との交流戦に先発し、５回３安打４失点（自責１）、５奪三振と粘投した。初回から１４０キロ台後半の速球を連発してギア全開。巨人、阪神など１０球団が視察する中、５回１死からの２者連続を含む５三振を奪って才能の片りんを見せ、試合後には改めてプロ志望届を「出す方向で考えています」と明言した。「おぉ」。日大ベ