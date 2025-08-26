◆報知プレミアムボクシング▷後楽園ホールのヒーローたち第２４回：前編矢代義光一流の接客で会員をもてなす。居心地のいい場所を提供して体を鍛える。今や健康ブームもあり、スポーツジムは全国各地に存在する。業界内の競争も年々厳しさを増す中、元日本スーパーフェザー級王者の矢代義光（４５）が代表を務める「矢代ボクシングフィットネスクラブ」は２０１２年のオープンから１３年連続で会員数が増え続けている