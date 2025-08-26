◆新日本プロレス＆ＡＥＷ「ＡＥＷｘＮＪＰＷ：ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ」（２４日（日本時間・２５日）英ロンドン・Ｏ２アリーナ（観衆１万８９９２人・札止め）新日本プロレスと米「ＡＥＷ」は２４日（日本時間２５日）、英ロンドンのＯ２アリーナで「ＡＥＷｘＮＪＰＷ：ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ」を開催した。２０２２年に新日本とＡＥＷの合同興行として初開催された『ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ