モデルで女優の松島花の着物姿に、ファンが沸いている。２６日までにインスタグラムで「発売中の"美しいキモノ"にて美しいキモノをたくさん着用しているのでぜひ見てください」とつづり、青色や黄色、赤色などで彩られた着物姿をアップ。「着物の撮影の時は必ずホットカーラーしてヘアセットするから、頭グリグリになって楽しい」と続け、髪の毛が広がった姿も公開した。この投稿にファンから「美しい〜」「クルクル髪も