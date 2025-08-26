毎年9月1日は「防災の日」です。この日は、「防災用品点検の日」でもあることをご存知でしょうか？災害はいつ起こるかわかりません。いざというときに大切な命を守るためには、日ごろからの備えが何よりも重要。「必要だと思うけど、難しそうで後回しに……」とならないための3つのステップについて、組合員からのさまざまな問い合わせに対応している「コープこうべ商品検査センター」の担当者に詳しく話を聞きました。――今