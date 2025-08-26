【U18日清食品トップリーグ2025男子】福岡第一高等学校 95ー63 八王子学園八王子高等学校（8月23日／長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA）【映像】まるで河村勇輝！衝撃のフェイント→高速ドライブバスケットボール日本代表の河村勇輝のようなノールックパスが炸裂した。福岡第一高等学校（福岡県）のPG宮本聡が見せたプレーにファンたちが衝撃を受けている。8月24日に行われたU18日清食品トップリーグ2025で福岡第一は、