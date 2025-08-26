フジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』(10月7日スタート、毎週火曜21:00〜)に出演する山下美月が、今作のために一級船舶免許を取得した。山下美月「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う同ドラマ。山下が取得したのは、クルーザーやヨットなどをすべての水域で航行することができる一級小型船舶操縦士免許(一級船舶免許)。操船できる範囲が制限されている二