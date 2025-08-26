NTTドコモ モバイル社会研究所が、QRコード決済サービスを利用しているユーザーがどの程度、画面ロックを使っているかの調査結果について紹介している(該当ニュースリリース)。データで読み解くモバイル利用トレンド2024-2025としてモバイル社会白書2024年版を公開しているが、この調査は、その中の項目のひとつだ。スマホのセットアップ中に画面ロックの設定が入る機種もあるが、手順をスキップすることもできてしまうスマホを使