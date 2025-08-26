ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠で行われるレッズ戦の先発オーダーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」でスタメン出場する。大谷は前日24日（同25日）のパドレス戦で9回の第5打席で松井裕樹から出場4試合ぶりの一発となる45号を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでフィリーズ・シュワバーと並びトップタイに浮上した。チームも先発・山本由伸が6回2失点と力投し、勝利。パドレスと並び、わずか1日で同率首位に再浮