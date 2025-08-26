俳優の唐沢寿明が主演を務める、テレビ東京の新ドラマ『コーチ』(毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00〜22:09)が10月17日にスタートする。唐沢寿明(C)宅間國博○約7年ぶりのテレ東連ドラ主演元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一氏による傑作警察小説『コーチ』(創元推理文庫)をドラマ化。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち…そこに現れ