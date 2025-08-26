中西圭三くんとの出会いは“数字”でした。当時、数字に凝っていた僕のところに現れたのが11月11日生まれの中西くん。プロフィルを見て「この人には絶対書こう！」と思いました。というのも僕は2月22日生まれ。1と2は互いに補い合う数字と知っていたので、デモテープも聴く前からいい作品ができる自信がありました。プロデューサーの工藤史人さんと一緒に僕のオフィスにやってきた中西くんは純朴な青年でした。1991年11月発売