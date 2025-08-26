中国メディアの界面新聞は25日、「3巨頭がそろって減益、日系車はなぜ稼げなくなったのか」と題する記事を配信した。記事は冒頭、「トヨタは増収減益、ホンダは純利益が半減、日産は赤字になった」と記し、大手3社が相次いで発表した2025年第1四半期（4〜6月）決算は3社がいずれも利益減少に直面していることを示したと言及。トヨタについては「売上高は伸びたものの純利益は前年同期比37％減の8413億円だった」とし、ホンダについ