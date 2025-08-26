〈８月は日本最大の暴力団・六代目山口組にとって特別な月だ。’15年８月27日、「山口組分裂抗争」の口火が切られた。血で血を洗う戦いは異例の長期戦となり、10年の月日が流れた。『山口組分裂の真相』などの著書があるノンフィクション作家・尾島正洋氏が、節目を前に血塗られた歴史を紐解く〉国内最大の暴力団・六代目山口組が’15年８月27日に分裂して、今夏で10年となった。離脱した一部のグループが結成した「神戸山口組」と