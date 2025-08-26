ポーランドの首都ワルシャワの議会で演説するナブロツキ大統領＝6日（ロイター＝共同）【ウィーン共同】ポーランドのナブロツキ大統領は25日、国内で暮らすウクライナ避難民への支援を延長する改正法案に拒否権を行使し、成立を阻んだ。理由として避難民の子どもに毎月支給する児童手当を巡り、就労していない世帯を除外する規定が盛り込まれていないことを挙げた。ポーランド通信が伝えた。ナブロツキ氏は「ポーランドで働く