北海道東部に広がる釧路湿原で、土煙を上げて工事を進めるショベルカー。特別天然記念物に指定されたタンチョウなど、希少な生物が多く生息する日本最大の湿原・釧路湿原の周辺でメガソーラーの工事が進み、その生態系が脅かされる事態になっている。釧路湿原周辺で相次ぐ「メガソーラー」建設に野口健さんも危機感釧路湿原の周辺では今、大規模な太陽光発電施設「メガソーラー」の建設が相次いでいる。すでにあたり一面、ソーラー