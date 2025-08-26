小中学校での空調設備について。 体育館などでほとんど設置が進んでおらず、大村市では市議会議員らが市長に要望を行いました。 大村市の園田市長に手渡されたのは、5つの会派による要望書です。 （小林 史政 議長） 「市内小中学校体育館への、空調整備を早期に進めるべきとの意見が多数の議員から寄せられている」 近年の猛暑により、小中学生の健康や授業などに影響が出ていることや、災害時の避難所