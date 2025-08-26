北海道・函館中央警察署は2025年8月25日午前0時40分ごろ、道路交通法違反（信号無視）の疑いで無職の少年（18）を現行犯逮捕しました。少年は8月24日午後11時50分ごろ、函館市美原2丁目付近の道路でバイクを運転中、赤信号を無視した疑いがもたれています。警察によりますと、24日に騒音苦情の電話があり、通報を受け駆けつけた警察官が午後11時45分ごろ、函館市昭和1丁目付近で騒音を出しているとみられる2人乗りのバイクを発見し