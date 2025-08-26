加藤伸一氏はオリックス移籍1年目、右肩の状態が思わしくなく出遅れた南海・ダイエー、広島を経て加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）は1999年からオリックスに移籍したが、新天地でも山あり谷ありだった。ブルーウェーブ1年目は右肩の状態が思わしくなく開幕2軍スタート。1軍昇格は6月で6勝に終わったが、3完封、3無四球完投を含む4完投とインパクトのある活躍を見せた。だが、移籍2年目は3勝6敗。思わず「一生忘