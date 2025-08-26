Instagramアカウント『flint.guerkchen.rocket』に投稿されたのは、元々後ろ足がない状態で生まれてきた、ある猫の日常の姿です。逆境をものともせずにたくましく、そして楽しく日々を過ごす姿に感銘を受けると話題で、動画は141万再生を突破。 「猫ちゃんの力強い勇気と適応力にただただ驚きました！」「とても強くて美しい子ですね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。 【動画：外にいた『2本足の猫』を保護→