【ファミリーマート】でしか味わえない限定の「新作アイス」が続々と登場。クールダウンしたい時にうってつけのアイスは、暑さによる疲れも癒してくれるかも。今回はパッケージが可愛い新作アイスと、あわせてチェックしたいアイスをご紹介します。 リニューアルした新作！「たべる牧場もも」 桃をかぶった牛のイラストが描かれた、ゆるいタッチが可愛いパッケージ。@miki__iceさんに