白百合女子大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動する新田妃奈が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】圧倒的なプロポーションで魅了した新田妃奈8ページにわたるグラビアでは、Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に披露。6月に光文社でおこなわれた本誌お渡し会が完売するなど、目下人気急上昇中のお嬢様の艶姿に注目だ。同号には、中田花奈、今井春花、貝賀琴莉、つんこ、新沼希空らが登場する