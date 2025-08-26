『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務める今井春花が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】史上最高に美しく艶っぽい姿を見せた中田花奈夏らしい衣装で、7ページにわたり天真爛漫な姿が印象的なグラビアを見せた。「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と語るグラビアは、必見だ。同号には、中田花奈、貝賀琴莉、新田妃奈、つんこ、新沼希空らが登場