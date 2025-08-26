開幕からハイペースで打ち続けてきた佐藤(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextやはり主砲のバットから快音が響けば、虎は強い。8月24日に敵地・神宮球場で行われたヤクルト戦に「4番・三塁」で先発した阪神の佐藤輝明は、先頭で打席に立った4回に今季32号となるソロアーチをマーク。チームの8-1での完勝に貢献した。【動画】これぞ主砲！佐藤輝明の圧巻のホームランシーンパンッと破裂音のような打撃音が神宮にこだました。1-0